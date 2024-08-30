Башенин Леонтий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Башенин Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Башенина Настасья Савельевна
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Башенина Настасья Савельевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Башенин Николай Леонтьевич
Мать ребёнка: Башенина Настасья Савельевна
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Башенина Настасья Савельевна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Башенин Феоктист Леонтьевич
Мать ребёнка: Башенина Настасья Савельевна
Смерть
1819
Упоминание
24.08.2024
Башенин Леонтий Петрович является основателем сарапульского рода Башениных. Публикация - https://vladimirpelevin35.blogspot.com/2024/08/blog-post_24.html