Башенин Леонтий Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Башенин Леонтий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Башенин Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башенина Настасья Савельевна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Башенин Фёдор Леонтьевич

Мать ребёнка: Башенина Настасья Савельевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1778

Сын: Башенин Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Башенина Настасья Савельевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1782

Сын: Башенин Николай Леонтьевич

Мать ребёнка: Башенина Настасья Савельевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Сын: Башенин Яков Леонтьевич

Мать ребёнка: Башенина Настасья Савельевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Сын: Башенин Феоктист Леонтьевич

Мать ребёнка: Башенина Настасья Савельевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
1819
Упоминание
24.08.2024
Башенин Леонтий Петрович является основателем сарапульского рода Башениных. Публикация - https://vladimirpelevin35.blogspot.com/2024/08/blog-post_24.html

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