Башенин Фёдор Леонтьевич 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Башенин Фёдор Леонтьевич

Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1776

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Башенин Леонтий Петрович

Мать: Башенина Настасья Савельевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башенина ???

Рождение ребёнка
1805

Сын: Башенин Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Башенин Василий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Башенин Степан Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Башенин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1820
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Башенина Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

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