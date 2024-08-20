Башенин Фёдор Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти1820
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Башенина ???
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Башенин Василий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1820
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Башенина Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана