Есикова (Клишина) Пелагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Клишин Яков Иванович
Мать: Клишина Арина Ивановна
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Есиков Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Есикова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Есиков Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Есиков Андрей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно