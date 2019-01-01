Есикова (Клишина) Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есикова (Клишина) Пелагея Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Клишин Яков Иванович

Мать: Клишина Арина Ивановна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Есиков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Есиков Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Есикова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Есиков Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Есиков Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Есиков Андрей Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есиков Андрей Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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