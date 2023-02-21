Клишина (Кофнова) Арина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клишина (Кофнова) Арина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Около 1918

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Кофнов Иван

Мать: Кофнова Анна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Есикова Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Клишин Яков Иванович

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Ведищева Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Клишин Яков Иванович

Рождение ребёнка
20.03.1909

Дочь: Донскова Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Клишин Яков Иванович

Архангельская, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.08.1911

Сын: Клишин Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Клишин Яков Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клишин Яков Иванович

Смерть
Около 1918
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