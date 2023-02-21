Клишина (Кофнова) Арина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиОколо 1918
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Кофнов Иван
Мать: Кофнова Анна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Есикова Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Клишин Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Ведищева Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Клишин Яков Иванович
Рождение ребёнка
20.03.1909
Дочь: Донскова Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Клишин Яков Иванович
Архангельская, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.08.1911
Отец ребёнка: Клишин Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клишин Яков Иванович
Смерть
Около 1918