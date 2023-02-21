Есикова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есикова Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Есиков Андрей Тимофеевич

Мать: Есикова Пелагея Яковлевна

Смерть
2019
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