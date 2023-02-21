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Есикова Анна Андреевна
Есикова Анна Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Дата смерти
2019
Пол
Женский
Отец
Есиков Андрей Тимофеевич
Мать
Есикова (Клишина) Пелагея Яковлевна
1890 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Есиков Андрей Тимофеевич
Мать:
Есикова Пелагея Яковлевна
Смерть
2019
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