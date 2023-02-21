Есиков Андрей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕсиков Андрей Тимофеевич

Есиков Андрей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Есиков Василий Андреевич

Мать ребёнка: Есикова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Есикова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Есикова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Есиков Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Есикова Пелагея Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есикова Пелагея Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close