Есиков Андрей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Есикова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Есикова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Есикова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Есикова Пелагея Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно