Гетцендорф-Грабовская (Любомирская) Ядвига (Ядвига Мария Жозефа)
Место рождения
Дата рождения29.03.1828
Дата смерти11.07.1908
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1828
Отец: Любомирский Константин (Константин Станислав) Ксаверьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гетцендорф-Грабовская Елизавета
Отец ребёнка: Гетцендорф-Грабовский Адам Вацлав Ян (Адам Мария)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гетцендорф-Грабовская Кристина
Отец ребёнка: Гетцендорф-Грабовский Адам Вацлав Ян (Адам Мария)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Друцкая-Любецкая (Гетцендорф-Грабовская) Мария Анна Эрнестина
Отец ребёнка: Гетцендорф-Грабовский Адам Вацлав Ян (Адам Мария)
имение Катишин, Оршанский уезд, Могилёвская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1853
Смерть
11.07.1908
город Милянувек, Гродзиский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская Империя