Гетцендорф-Грабовская (Любомирская) Ядвига (Ядвига Мария Жозефа) 29.03.1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гетцендорф-Грабовская (Любомирская) Ядвига (Ядвига Мария Жозефа)

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

29.03.1828

Дата смерти

11.07.1908

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1828

Отец: Любомирский Константин (Константин Станислав) Ксаверьевич

Мать: Любомирская (Толстая) Екатерина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гетцендорф-Грабовская Елизавета

Отец ребёнка: Гетцендорф-Грабовский Адам Вацлав Ян (Адам Мария)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гетцендорф-Грабовская Кристина

Отец ребёнка: Гетцендорф-Грабовский Адам Вацлав Ян (Адам Мария)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Друцкая-Любецкая (Гетцендорф-Грабовская) Мария Анна Эрнестина

Отец ребёнка: Гетцендорф-Грабовский Адам Вацлав Ян (Адам Мария)

имение Катишин, Оршанский уезд, Могилёвская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1853

Муж: Гетцендорф-Грабовский Адам Вацлав Ян (Адам Мария)

Смерть
11.07.1908
город Милянувек, Гродзиский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская Империя

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