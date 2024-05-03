Любомирский Константин (Константин Станислав) Ксаверьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любомирский Константин (Константин Станислав) Ксаверьевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

07.11.1786

Дата смерти

11.02.1870

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
18.02.1812

Жена: Любомирская (Толстая) Екатерина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
в Петербурге в церкви при Департаменте уделов
Рождение ребёнка
12.12.1812

Дочь: Любомирская Теофила Константиновна

Мать ребёнка: Любомирская (Толстая) Екатерина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.05.1815

Дочь: Любомирская Софья

Мать ребёнка: Любомирская (Толстая) Екатерина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.03.1817

Дочь: Сегюр Д Агессо (Любомирская) Валентина (Валентина Мария Изабела) Константиновна

Мать ребёнка: Любомирская (Толстая) Екатерина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.11.1822

Сын: Любомирский Сигизмунд (Сигизмунд Мария) Ксаверьевич

Мать ребёнка: Любомирская (Толстая) Екатерина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.11.1825

Дочь: Любомирская Кристина Константиновна

Мать ребёнка: Любомирская (Толстая) Екатерина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.03.1828

Дочь: Гетцендорф-Грабовская (Любомирская) Ядвига (Ядвига Мария Жозефа)

Мать ребёнка: Любомирская (Толстая) Екатерина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.07.1832

Дочь: Роникер (Любомирская) Мария Анна Дорота

Мать ребёнка: Любомирская (Толстая) Екатерина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.03.1838

Дочь: Любенская (Любомирская) Клементина Константиновна

Мать ребёнка: Любомирская (Толстая) Екатерина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
11.02.1870

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