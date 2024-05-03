Любомирский Константин (Константин Станислав) Ксаверьевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1786
Дата смерти11.02.1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Любомирская Теофила Константиновна
Мать ребёнка: Любомирская (Толстая) Екатерина Николаевна
Дочь: Любомирская Софья
Мать ребёнка: Любомирская (Толстая) Екатерина Николаевна
Дочь: Сегюр Д Агессо (Любомирская) Валентина (Валентина Мария Изабела) Константиновна
Мать ребёнка: Любомирская (Толстая) Екатерина Николаевна
Сын: Любомирский Сигизмунд (Сигизмунд Мария) Ксаверьевич
Мать ребёнка: Любомирская (Толстая) Екатерина Николаевна
Дочь: Любомирская Кристина Константиновна
Мать ребёнка: Любомирская (Толстая) Екатерина Николаевна
Дочь: Гетцендорф-Грабовская (Любомирская) Ядвига (Ядвига Мария Жозефа)
Мать ребёнка: Любомирская (Толстая) Екатерина Николаевна
Дочь: Роникер (Любомирская) Мария Анна Дорота
Мать ребёнка: Любомирская (Толстая) Екатерина Николаевна
Дочь: Любенская (Любомирская) Клементина Константиновна
Мать ребёнка: Любомирская (Толстая) Екатерина Николаевна