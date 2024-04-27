Роникер (Любомирская) Мария Анна Дорота
Место рождения
Дата рождения01.07.1832
Дата смерти15.10.1905
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1832
Отец: Любомирский Константин (Константин Станислав) Ксаверьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Островская (Руникер) Людвика
Отец ребёнка: Роникер Роман Феофил
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Гетцендорф-Грабовская Мария Екатерина Леония
Отец ребёнка: Гетцендорф-Грабовский Владислав Мария Иосиф
Бракосочетание
1855
Бракосочетание
1870
Муж: Роникер Роман Феофил
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Красицкая (Роникер) Катаржина
Отец ребёнка: Роникер Роман Феофил
Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Роникер Тереза
Отец ребёнка: Роникер Роман Феофил
Рождение ребёнка
1896
Смерть
15.10.1905