Роникер (Любомирская) Мария Анна Дорота 01.07.1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Роникер (Любомирская) Мария Анна Дорота

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

01.07.1832

Дата смерти

15.10.1905

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1832

Отец: Любомирский Константин (Константин Станислав) Ксаверьевич

Мать: Любомирская (Толстая) Екатерина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Островская (Руникер) Людвика

Отец ребёнка: Роникер Роман Феофил

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Гетцендорф-Грабовская Мария Екатерина Леония

Отец ребёнка: Гетцендорф-Грабовский Владислав Мария Иосиф

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1855

Муж: Гетцендорф-Грабовский Владислав Мария Иосиф

Бракосочетание
1870

Муж: Роникер Роман Феофил

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Красицкая (Роникер) Катаржина

Отец ребёнка: Роникер Роман Феофил

Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Роникер Тереза

Отец ребёнка: Роникер Роман Феофил

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Семенская (Гетцендорф-Грабовская) Леонида Леонтина

Отец ребёнка: Гетцендорф-Грабовский Владислав Мария Иосиф

Смерть
15.10.1905
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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