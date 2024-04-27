Красицкая (Роникер) Катаржина 1872 — найти родственников по фамилии на Familio

Красицкая (Роникер) Катаржина

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1872, Царство Польское, Российская Империя

умерла 02.10.1900, город Отвоцк, Отвоцкий повет, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская Империя

Мать
Роникер (Любомирская) Мария Анна Дорота01.07.1832 г.р.
Отец
Роникер Роман Феофил1832 г.р.
Супруги
Красицкий Станислав Эдуард Юзеф07.05.1863 г.р.
Дети
Красицкий Юзеф1897 г.р.
Красицкий ВитольдНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Роникер Роман Феофил

Мать: Роникер (Любомирская) Мария Анна Дорота

Царство Польское, Российская Империя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красицкий Витольд

Отец ребёнка: Красицкий Станислав Эдуард Юзеф

Гриновцы, Житомирська область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красицкий Станислав Эдуард Юзеф

Царство Польское, Российская Империя

Рождение ребёнка
1897

Сын: Красицкий Юзеф

Отец ребёнка: Красицкий Станислав Эдуард Юзеф

Царство Польское, Российская Империя

Смерть
02.10.1900
город Отвоцк, Отвоцкий повет, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская Империя

Место погребения: Worokomle, Poland

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