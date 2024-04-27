Красицкая (Роникер) Катаржина
женский, родилась 1872, Царство Польское, Российская Империя
умерла 02.10.1900, город Отвоцк, Отвоцкий повет, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская Империя
МатьРоникер (Любомирская) Мария Анна Дорота01.07.1832 г.р.
ОтецРоникер Роман Феофил1832 г.р.
Супруги
Красицкий Станислав Эдуард Юзеф07.05.1863 г.р.
Дети
Красицкий Юзеф1897 г.р.
Красицкий ВитольдНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красицкий Витольд
Отец ребёнка: Красицкий Станислав Эдуард Юзеф
Гриновцы, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно
Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
1897
Сын: Красицкий Юзеф
Отец ребёнка: Красицкий Станислав Эдуард Юзеф
Царство Польское, Российская Империя
Смерть
02.10.1900
город Отвоцк, Отвоцкий повет, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская Империя