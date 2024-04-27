Красицкий Станислав Эдуард Юзеф 07.05.1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Красицкий Станислав Эдуард Юзеф

Место рождения

деревня Ворокомля, Коширский повет, Полесское воеводство, Царство Польское, Российская Империя

Дата рождения

07.05.1863

Дата смерти

12.09.1929

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1872 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Ворокомля, Коширский повет, Полесское воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красицкий Витольд

Мать ребёнка: Красицкая (Роникер) Катаржина

Гриновцы, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красицкая (Роникер) Катаржина

Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
1897

Сын: Красицкий Юзеф

Мать ребёнка: Красицкая (Роникер) Катаржина

Царство Польское, Российская Империя
Смерть
12.09.1929

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