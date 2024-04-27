Красицкий Станислав Эдуард Юзеф
Место рождениядеревня Ворокомля, Коширский повет, Полесское воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Дата рождения07.05.1863
Дата смерти12.09.1929
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Ворокомля, Коширский повет, Полесское воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красицкий Витольд
Мать ребёнка: Красицкая (Роникер) Катаржина
Гриновцы, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно
Царство Польское, Российская Империя
Рождение ребёнка
1897
Сын: Красицкий Юзеф
Мать ребёнка: Красицкая (Роникер) Катаржина
Царство Польское, Российская Империя
Смерть
12.09.1929