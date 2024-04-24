Сегюр Д Агессо (Любомирская) Валентина (Валентина Мария Изабела) Константиновна
женский, родилась 12.03.1817, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 31.01.1889, коммуна Олеак-Дебат, Тарб, Верхние Пиренеи, Юг-Пиренеи, Третья Французская Республика
МатьЛюбомирская (Толстая) Екатерина Николаевна15.08.1789 г.р.
ОтецЛюбомирский Константин (Константин Станислав) Ксаверьевич07.11.1786 г.р.
Супруги
Сегюр Д Агессо Раймон (Раймон-Жозеф-Поль)18.02.1803 г.р.
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Рождение
12.03.1817
Отец: Любомирский Константин (Константин Станислав) Ксаверьевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
22.04.1845
Смерть
31.01.1889
коммуна Олеак-Дебат, Тарб, Верхние Пиренеи, Юг-Пиренеи, Третья Французская Республика