Сегюр Д Агессо (Любомирская) Валентина (Валентина Мария Изабела) Константиновна 12.03.1817 — найти родственников по фамилии на Familio

Сегюр Д Агессо (Любомирская) Валентина (Валентина Мария Изабела) Константиновна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 12.03.1817, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 31.01.1889, коммуна Олеак-Дебат, Тарб, Верхние Пиренеи, Юг-Пиренеи, Третья Французская Республика

Мать
Любомирская (Толстая) Екатерина Николаевна15.08.1789 г.р.
Отец
Любомирский Константин (Константин Станислав) Ксаверьевич07.11.1786 г.р.
Супруги
Сегюр Д Агессо Раймон (Раймон-Жозеф-Поль)18.02.1803 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1817

Отец: Любомирский Константин (Константин Станислав) Ксаверьевич

Мать: Любомирская (Толстая) Екатерина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
22.04.1845

Муж: Сегюр Д Агессо Раймон (Раймон-Жозеф-Поль)

Смерть
31.01.1889
коммуна Олеак-Дебат, Тарб, Верхние Пиренеи, Юг-Пиренеи, Третья Французская Республика

Мы используем куки для улучшения работы сайта.