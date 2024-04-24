Любомирская Теофила Константиновна 12.12.1812 — найти родственников по фамилии на Familio

Любомирская Теофила Константиновна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 12.12.1812, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла Неизвестно

Мать
Любомирская (Толстая) Екатерина Николаевна15.08.1789 г.р.
Отец
Любомирский Константин (Константин Станислав) Ксаверьевич07.11.1786 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1812

Отец: Любомирский Константин (Константин Станислав) Ксаверьевич

Мать: Любомирская (Толстая) Екатерина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
Неизвестно

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