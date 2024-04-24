Любомирская Теофила Константиновна
женский, родилась 12.12.1812, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла Неизвестно
МатьЛюбомирская (Толстая) Екатерина Николаевна15.08.1789 г.р.
ОтецЛюбомирский Константин (Константин Станислав) Ксаверьевич07.11.1786 г.р.
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Место
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Рождение
12.12.1812
Отец: Любомирский Константин (Константин Станислав) Ксаверьевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно