Друцкая-Любецкая (Гетцендорф-Грабовская) Мария Анна Эрнестина
Место рожденияимение Катишин, Оршанский уезд, Могилёвская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.11.1946
ПолЖенский
Отец
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: Гетцендорф-Грабовский Адам Вацлав Ян (Адам Мария)
Мать: Гетцендорф-Грабовская (Любомирская) Ядвига (Ядвига Мария Жозефа)
имение Катишин, Оршанский уезд, Могилёвская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.04.1889
Костел Святого Александра, Варшава, Польша
Рождение ребёнка
12.07.1890
Дочь: Пряхина (Друцкая-Любецкая) Мария Иеронимовна
Отец ребёнка: Друцкий-Любецкий Иероним Эдвинович
имение Катишин, Оршанский уезд, Могилёвская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1893
Сын: Друцкий-Любецкий Константин (Константин Мария Йозеф) Иеронимович
Отец ребёнка: Друцкий-Любецкий Иероним Эдвинович
Парохонск, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1897
Сын: Друцкий-Любецкий Йозеф Мария
Отец ребёнка: Друцкий-Любецкий Иероним Эдвинович
имение Катишин, Оршанский уезд, Могилёвская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Друцкая-Любецкая Кристина Мария
Отец ребёнка: Друцкий-Любецкий Иероним Эдвинович
имение Катишин, Оршанский уезд, Могилёвская губерния, Российская империя
Смерть
20.11.1946
Ракова, Львівська область