Друцкая-Любецкая (Гетцендорф-Грабовская) Мария Анна Эрнестина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Друцкая-Любецкая (Гетцендорф-Грабовская) Мария Анна Эрнестина

Место рождения

имение Катишин, Оршанский уезд, Могилёвская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.11.1946

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гетцендорф-Грабовский Адам Вацлав Ян (Адам Мария)

Мать: Гетцендорф-Грабовская (Любомирская) Ядвига (Ядвига Мария Жозефа)

имение Катишин, Оршанский уезд, Могилёвская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.04.1889

Муж: Друцкий-Любецкий Иероним Эдвинович

Костел Святого Александра, Варшава, Польша
Рождение ребёнка
12.07.1890

Дочь: Пряхина (Друцкая-Любецкая) Мария Иеронимовна

Отец ребёнка: Друцкий-Любецкий Иероним Эдвинович

имение Катишин, Оршанский уезд, Могилёвская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1893

Сын: Друцкий-Любецкий Константин (Константин Мария Йозеф) Иеронимович

Отец ребёнка: Друцкий-Любецкий Иероним Эдвинович

Парохонск, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Друцкий-Любецкий Йозеф Мария

Отец ребёнка: Друцкий-Любецкий Иероним Эдвинович

имение Катишин, Оршанский уезд, Могилёвская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Друцкая-Любецкая Кристина Мария

Отец ребёнка: Друцкий-Любецкий Иероним Эдвинович

имение Катишин, Оршанский уезд, Могилёвская губерния, Российская империя
Смерть
20.11.1946
Ракова, Львівська область

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