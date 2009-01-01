агрогородок Парохонск, Пинский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Парохонск

Пинский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Пинский уезд, Погост-Загородская волость
636. Порохонск, село бывшее владельческое, при реке Бобрике, дворов 34, жителей 322, церковь православная, 2 ветряные мельницы

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Пинский уезд, Погост-Загородская волость
Парохонск, имение25412836516
Парохонск, село72610212836516

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Пинский район, Парохонский сельсовет
д Парохонск1852

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Пинский район, Парохонский сельсовет
аг. Парохонск560

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