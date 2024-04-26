Гетцендорф-Грабовский Адам Вацлав Ян (Адам Мария)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти1899
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Друцкая-Любецкая (Гетцендорф-Грабовская) Мария Анна Эрнестина
Мать ребёнка: Гетцендорф-Грабовская (Любомирская) Ядвига (Ядвига Мария Жозефа)
имение Катишин, Оршанский уезд, Могилёвская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1853
Смерть
1899