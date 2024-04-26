Гетцендорф-Грабовский Адам Вацлав Ян (Адам Мария) 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гетцендорф-Грабовский Адам Вацлав Ян (Адам Мария)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

1899

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гетцендорф-Грабовская Елизавета

Мать ребёнка: Гетцендорф-Грабовская (Любомирская) Ядвига (Ядвига Мария Жозефа)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гетцендорф-Грабовская Кристина

Мать ребёнка: Гетцендорф-Грабовская (Любомирская) Ядвига (Ядвига Мария Жозефа)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Друцкая-Любецкая (Гетцендорф-Грабовская) Мария Анна Эрнестина

Мать ребёнка: Гетцендорф-Грабовская (Любомирская) Ядвига (Ядвига Мария Жозефа)

имение Катишин, Оршанский уезд, Могилёвская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1853

Жена: Гетцендорф-Грабовская (Любомирская) Ядвига (Ядвига Мария Жозефа)

Смерть
1899

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