Зырянов Алексей Петрович
Место рожденияСвердловск, Свердловская область, Советский союз
Дата рождения26.05.1943
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1943
Отец: Зырянов Петр Дмитриевич
Свердловск, Свердловская область, Советский союз
Рождение ребёнка
17.04.1964
Дочь: Петрова Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Зырянова Галина
Екатеринбург
Рождение ребёнка
10.09.1975
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Зырянова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
1978
Сын: Зырянов Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Зырянова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
28.06.1989
Мать ребёнка: Зырянова Нина Ивановна
Развод
Неизвестно
Жена: Зырянова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зырянова Галина
Смерть
Неизвестно
Заречный
Похороны
Неизвестно
Заречный