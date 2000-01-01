Зырянов Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗырянов Алексей Петрович

Зырянов Алексей Петрович

avatar

Место рождения

Свердловск, Свердловская область, Советский союз

Дата рождения

26.05.1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1943

Отец: Зырянов Петр Дмитриевич

Мать: Зырянова Ирина Алексеевна

Свердловск, Свердловская область, Советский союз
Рождение ребёнка
17.04.1964

Дочь: Петрова Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Зырянова Галина

Екатеринбург
Рождение ребёнка
10.09.1975

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Зырянова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
1978

Сын: Зырянов Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Зырянова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
28.06.1989

Сын: Зырянов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Зырянова Нина Ивановна

Развод
Неизвестно

Жена: Зырянова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зырянова Галина

Смерть
Неизвестно
Заречный
Похороны
Неизвестно
Заречный
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close