Петрова (Зырянова) Ольга Алексеевна
Место рожденияЕкатеринбург
Дата рождения17.04.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1964
Отец: Зырянов Алексей Петрович
Мать: Зырянова Галина
Екатеринбург
Рождение ребёнка
22.10.1997
Дочь: Василиса Анатольевна
Отец ребёнка: Подолян Анатолий Васильевич
г. Сосновый Бор, Ленинградская область, Россия
Развод
Неизвестно
Муж: Петров Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Петров Андрей