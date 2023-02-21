Петрова (Зырянова) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Зырянова) Ольга Алексеевна

Место рождения

Екатеринбург

Дата рождения

17.04.1964

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1964

Отец: Зырянов Алексей Петрович

Мать: Зырянова Галина

Екатеринбург
Рождение ребёнка
22.10.1997

Дочь: Василиса Анатольевна

Отец ребёнка: Подолян Анатолий Васильевич

г. Сосновый Бор, Ленинградская область, Россия
Развод
Неизвестно

Муж: Петров Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подолян Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Петров Андрей