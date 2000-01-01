Зырянова (Смирнова) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1951
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1951
Отец: Смирнов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1975
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Зырянов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1978
Сын: Зырянов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Зырянов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
28.06.1989
Отец ребёнка: Зырянов Алексей Петрович