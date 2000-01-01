Зырянова (Смирнова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова (Смирнова) Нина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1951

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1951

Отец: Смирнов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1975

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Зырянов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1978

Сын: Зырянов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Зырянов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
28.06.1989

Сын: Зырянов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Зырянов Алексей Петрович

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