Зырянов Петр Дмитриевич
Место рожденияАлапаевск, Свердловская область, Советский союз
Дата рождения27.06.1913
Дата смерти11.04.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1913
Алапаевск, Свердловская область, Советский союз
Работа или профессия
С 1930
Алапаевск
Электросварщик | Алапаевский металлургический завод
Работа или профессия
С 1932
Свердловск
Кислородный завод
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Шляхецкая Апполинария Архиповна
Рождение ребёнка
04.11.1936
Дочь: Мышко Валерия Петровна
Мать ребёнка: Шляхецкая Апполинария Архиповна
Работа или профессия
С 1936
Уральский военный округ
Срочная служба в Красной Армии | Красная Армия
Рождение ребёнка
24.04.1939
Мать ребёнка: Шляхецкая Апполинария Архиповна
Бракосочетание
24.04.1941
Свердловск, Свердловская область, Советский союз
Образование
С ?.10.1941 по 1942
Москва
Военный факультет Института физкультуры и спорта
Рождение ребёнка
26.05.1943
Мать ребёнка: Зырянова Ирина Алексеевна
Свердловск, Свердловская область, Советский союз
Рождение ребёнка
04.11.1945
Дочь: Павлова Елена Петровна
Мать ребёнка: Зырянова Ирина Алексеевна
Свердловск, Свердловская область, Советский союз
Бракосочетание
Неизвестно
Свердловск, Свердловская область, Советский союз
Развод
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Свердловск
Начальник учебно-спортивного отдела областного совета | ДСО «Буревестник»
Смерть
11.04.1984
Свердловск, Свердловская область, Советский союз
Похороны
Неизвестно
Широкореченское кладбище