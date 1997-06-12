Зырянов Петр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗырянов Петр Дмитриевич

Зырянов Петр Дмитриевич

avatar

Место рождения

Алапаевск, Свердловская область, Советский союз

Дата рождения

27.06.1913

Дата смерти

11.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1913

Отец: Зырянов Дмитрий Михайлович

Мать: Зырянова Александра Петровна

Алапаевск, Свердловская область, Советский союз
Работа или профессия
С 1930
Алапаевск
Электросварщик | Алапаевский металлургический завод
Работа или профессия
С 1932
Свердловск
Кислородный завод
Рождение ребёнка
1933

Сын: Зырянов Вадим Петрович

Мать ребёнка: Шляхецкая Апполинария Архиповна

Рождение ребёнка
04.11.1936

Дочь: Мышко Валерия Петровна

Мать ребёнка: Шляхецкая Апполинария Архиповна

Работа или профессия
С 1936
Уральский военный округ
Срочная служба в Красной Армии | Красная Армия
Рождение ребёнка
24.04.1939

Сын: Зырянов Виталий Петрович

Мать ребёнка: Шляхецкая Апполинария Архиповна

Бракосочетание
24.04.1941

Жена: Зырянова Ирина Алексеевна

Свердловск, Свердловская область, Советский союз
Образование
С ?.10.1941 по 1942
Москва
Военный факультет Института физкультуры и спорта
Рождение ребёнка
26.05.1943

Сын: Зырянов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Зырянова Ирина Алексеевна

Свердловск, Свердловская область, Советский союз
Рождение ребёнка
04.11.1945

Дочь: Павлова Елена Петровна

Мать ребёнка: Зырянова Ирина Алексеевна

Свердловск, Свердловская область, Советский союз
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шляхецкая Апполинария Архиповна

Свердловск, Свердловская область, Советский союз
Развод
Неизвестно

Жена: Шляхецкая Апполинария Архиповна

Работа или профессия
Неизвестно
Свердловск
Начальник учебно-спортивного отдела областного совета | ДСО «Буревестник»
Смерть
11.04.1984
Свердловск, Свердловская область, Советский союз
Похороны
Неизвестно
Широкореченское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close