Зырянова (Скорохватова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова (Скорохватова) Галина

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Место рождения

д. Сабурово, Каменского района, Тверской области

Дата рождения

20.08.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1943 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Сабурово, Каменского района, Тверской области
Рождение ребёнка
17.04.1964

Дочь: Петрова Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Зырянов Алексей Петрович

Екатеринбург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зырянов Алексей Петрович

Развод
Неизвестно

Муж: Зырянов Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно
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