Зырянова (Скорохватова) Галина
Место рожденияд. Сабурово, Каменского района, Тверской области
Дата рождения20.08.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Сабурово, Каменского района, Тверской области
Рождение ребёнка
17.04.1964
Дочь: Петрова Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Зырянов Алексей Петрович
Екатеринбург
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
Неизвестно