Воробьёва Федосья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва Федосья Андреевна

Место рождения

вотчина князя Щербатова д. Люторецкое

Дата рождения

24.05.1811

Дата смерти

25.09.1875

Пол

Женский

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1811

Отец: Андрей Алексеев

Мать: Дарья Ильина

вотчина князя Щербатова д. Люторецкое
Крещение
27.05.1811
Успенская церковь с. Новосёлково
Восприемники: Михаил Васильев и Максима Никифорова жена Ирина Иванова
Бракосочетание
18.07.1837

Муж: Воробьёв Лаврентий Никифорович

вотчины княгини Е.Д. Щербатовой д. Лютарецкое
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Воробьёв Василий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Воробьёв Лаврентий Никифорович

Смерть
25.09.1875
д. Лютарецкая
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
27.09.1875
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