Воробьёва Федосья Андреевна
Место рождениявотчина князя Щербатова д. Люторецкое
Дата рождения24.05.1811
Дата смерти25.09.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1811
Отец: Андрей Алексеев
Мать: Дарья Ильина
вотчина князя Щербатова д. Люторецкое
Крещение
27.05.1811
Успенская церковь с. Новосёлково
Восприемники: Михаил Васильев и Максима Никифорова жена Ирина Иванова
Бракосочетание
18.07.1837
вотчины княгини Е.Д. Щербатовой д. Лютарецкое
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Воробьёв Василий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Воробьёв Лаврентий Никифорович
Смерть
25.09.1875
д. Лютарецкая
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
27.09.1875