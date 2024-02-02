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Андрей Алексеев

Место рождения

вотчина князя Д.М. Щербатова д. Люторецкое

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Алексей Харитонов

Мать: Фёкла Ефимова

вотчина князя Д.М. Щербатова д. Люторецкое
Бракосочетание
17.09.1802

Жена: Дарья Ильина

вотчина князя Д.М. Щербатова д. Люторецкое
Рождение ребёнка
24.05.1811

Дочь: Воробьёва Федосья Андреевна

Мать ребёнка: Дарья Ильина

вотчина князя Щербатова д. Люторецкое
Смерть
Неизвестно
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