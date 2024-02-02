Андрей Алексеев
Место рождениявотчина князя Д.М. Щербатова д. Люторецкое
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1782
Отец: Алексей Харитонов
Мать: Фёкла Ефимова
вотчина князя Д.М. Щербатова д. Люторецкое
Бракосочетание
17.09.1802
Жена: Дарья Ильина
вотчина князя Д.М. Щербатова д. Люторецкое
Рождение ребёнка
24.05.1811
Дочь: Воробьёва Федосья Андреевна
Мать ребёнка: Дарья Ильина
вотчина князя Щербатова д. Люторецкое
Смерть
Неизвестно