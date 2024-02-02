Воробьёв Лаврентий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьёв Лаврентий Никифорович

Воробьёв Лаврентий Никифорович

Место рождения

вотчина князя Щербатова д. Люторецкое

Дата рождения

04.08.1817

Дата смерти

05.01.1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1817

Отец: Воробьёв Никифор Алексеевич

Мать: Воробьёва Екатерина Ивановна

вотчина князя Щербатова д. Люторецкое
Крещение
05.08.1817
Успенская церковь с. Новосёлково
Восприемники: д. Лютарецкой Егор Фёдорович и Григория Тихоновича жена Матрёна Михайловна
Бракосочетание
18.07.1837

Жена: Воробьёва Федосья Андреевна

вотчины княгини Е.Д. Щербатовой д. Лютарецкое
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Воробьёв Василий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Воробьёва Федосья Андреевна

Смерть
05.01.1858
Серпуховской уезд Бавыкинская вол. д. Люторецкое
Причина смерти: Болезнь от опухоли
Похороны
08.01.1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close