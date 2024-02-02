Воробьёв Лаврентий Никифорович
Место рождениявотчина князя Щербатова д. Люторецкое
Дата рождения04.08.1817
Дата смерти05.01.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1817
вотчина князя Щербатова д. Люторецкое
Крещение
05.08.1817
Успенская церковь с. Новосёлково
Восприемники: д. Лютарецкой Егор Фёдорович и Григория Тихоновича жена Матрёна Михайловна
Бракосочетание
18.07.1837
вотчины княгини Е.Д. Щербатовой д. Лютарецкое
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Воробьёв Василий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Воробьёва Федосья Андреевна
Смерть
05.01.1858
Серпуховской уезд Бавыкинская вол. д. Люторецкое
Причина смерти: Болезнь от опухоли
Похороны
08.01.1858