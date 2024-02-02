Воробьёв Василий Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смерти07.12.1909
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Рождение ребёнка
19.04.1875
Дочь: Воронина Александра Васильевна
Мать ребёнка: Воробьёва Екатерина Ивановна
Серпуховской уезд Бавыкинская вол. д. Люторецкое
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна (Анастасия) Васильевна
Мать ребёнка: Воробьёва Екатерина Ивановна
д.Люторецкое Бадаевской вол. Серпуховского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
Набойщик ситца
Смерть
07.12.1909
д.Люторецкое Бадаевской вол. Серпуховского уезда
Причина смерти: Болезнь водянка
Похороны
09.12.1909