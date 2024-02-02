Воробьёв Василий Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Василий Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

07.12.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Воробьёв Лаврентий Никифорович

Мать: Воробьёва Федосья Андреевна

Рождение ребёнка
19.04.1875

Дочь: Воронина Александра Васильевна

Мать ребёнка: Воробьёва Екатерина Ивановна

Серпуховской уезд Бавыкинская вол. д. Люторецкое
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна (Анастасия) Васильевна

Мать ребёнка: Воробьёва Екатерина Ивановна

д.Люторецкое Бадаевской вол. Серпуховского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
Набойщик ситца
Смерть
07.12.1909
д.Люторецкое Бадаевской вол. Серпуховского уезда
Причина смерти: Болезнь водянка
Похороны
09.12.1909
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