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Дарья Ильина

Место рождения

вотчина князя Д.М. Щербатова д. Люторецкое

Дата рождения

16.03.1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1782 г.р.

Дети

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1787

Отец: Илья Никитин

Мать: не указана

вотчина князя Д.М. Щербатова д. Люторецкое
Крещение
17.03.1787
Успенская церковь с. Новосёлкоао
Восприемники: д.Люторецкой Алексей Семёнов и Наталья Степанова
Бракосочетание
17.09.1802

Муж: Андрей Алексеев

вотчина князя Д.М. Щербатова д. Люторецкое
Рождение ребёнка
24.05.1811

Дочь: Воробьёва Федосья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Алексеев

вотчина князя Щербатова д. Люторецкое
Смерть
Неизвестно
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