Дарья Ильина
Место рождениявотчина князя Д.М. Щербатова д. Люторецкое
Дата рождения16.03.1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
16.03.1787
Отец: Илья Никитин
вотчина князя Д.М. Щербатова д. Люторецкое
Крещение
17.03.1787
Успенская церковь с. Новосёлкоао
Восприемники: д.Люторецкой Алексей Семёнов и Наталья Степанова
Бракосочетание
17.09.1802
Муж: Андрей Алексеев
вотчина князя Д.М. Щербатова д. Люторецкое
Рождение ребёнка
24.05.1811
Дочь: Воробьёва Федосья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Алексеев
вотчина князя Щербатова д. Люторецкое
Смерть
Неизвестно