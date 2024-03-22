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Григорий Алексеев

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

24.05.1774 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Алексей Фёдоров

Мать: Агафья Елизарова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
1758

Жена: Агрипена Никитина

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
07.07.1763 ст.

Жена: Авдотья Михайлова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1767 ст.

Дочь: Авдотья Григорьева

Мать ребёнка: Авдотья Михайлова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Никита Григорьев

Мать ребёнка: Авдотья Михайлова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Парфён Григорьев

Мать ребёнка: Авдотья Михайлова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
24.05.1774 ст.
Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Василиса Григорьева

Мать ребёнка: Авдотья Михайлова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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