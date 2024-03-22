Григорий Алексеев
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти24.05.1774 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Алексей Фёдоров
Мать: Агафья Елизарова
Бракосочетание
1758
Жена: Агрипена Никитина
Бракосочетание
07.07.1763 ст.
Жена: Авдотья Михайлова
Рождение ребёнка
01.03.1767 ст.
Дочь: Авдотья Григорьева
Мать ребёнка: Авдотья Михайлова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Никита Григорьев
Мать ребёнка: Авдотья Михайлова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Парфён Григорьев
Мать ребёнка: Авдотья Михайлова
Смерть
24.05.1774 ст.
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Василиса Григорьева
Мать ребёнка: Авдотья Михайлова