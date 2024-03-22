Авдотья Михайлова
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Михаил Фёдоров
Мать: Ксения Никифорова
Место жительства
1753
Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
07.07.1763 ст.
Муж: Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
01.03.1767 ст.
Дочь: Авдотья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
1770
Сын: Никита Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
1773
Сын: Парфён Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Алексеев
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Василиса Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Алексеев
Смерть
Неизвестно