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Авдотья Михайлова

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Михаил Фёдоров

Мать: Ксения Никифорова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
1753
Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
07.07.1763 ст.

Муж: Григорий Алексеев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1767 ст.

Дочь: Авдотья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Алексеев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Никита Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Алексеев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Парфён Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Алексеев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Василиса Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Алексеев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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