Алексей Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Фёдоров

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1705

Дата смерти

10.08.1763 ст.

Пол

Мужской

Отец

1641 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1705 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Фёдор Никитин

Мать: не указана

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1722

Жена: Агафья Елизарова

Рождение ребёнка
21.09.1723 ст.

Дочь: Фекла Алексеева

Мать ребёнка: Агафья Елизарова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1726 ст.

Сын: Василий Алексеев

Мать ребёнка: Агафья Елизарова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Агафья Елизарова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Григорий Алексеев

Мать ребёнка: Агафья Елизарова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
10.08.1763 ст.
Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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