Алексей Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1705
Дата смерти10.08.1763 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Фёдор Никитин
Бракосочетание
До 1722
Жена: Агафья Елизарова
Рождение ребёнка
21.09.1723 ст.
Дочь: Фекла Алексеева
Мать ребёнка: Агафья Елизарова
Рождение ребёнка
01.01.1726 ст.
Сын: Василий Алексеев
Мать ребёнка: Агафья Елизарова
Рождение ребёнка
1727
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Агафья Елизарова
Рождение ребёнка
1738
Сын: Григорий Алексеев
Мать ребёнка: Агафья Елизарова
Смерть
10.08.1763 ст.