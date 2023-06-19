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Иван Алексеев

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Алексей Фёдоров

Мать: Агафья Елизарова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1754

Жена: Матрёна Тихонова

Рождение ребёнка
1755

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Матрёна Тихонова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Конон Иванов

Мать ребёнка: Матрёна Тихонова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Антон Иванов

Мать ребёнка: Матрёна Тихонова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Феофан Иванов

Мать ребёнка: Матрёна Тихонова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Матрёна Тихонова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: Матрёна Тихонова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1792
Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область