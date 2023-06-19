Иван Алексеев
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Алексей Фёдоров
Мать: Агафья Елизарова
Бракосочетание
До 1754
Жена: Матрёна Тихонова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Матрёна Тихонова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Конон Иванов
Мать ребёнка: Матрёна Тихонова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Антон Иванов
Мать ребёнка: Матрёна Тихонова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Феофан Иванов
Мать ребёнка: Матрёна Тихонова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Матрёна Тихонова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Матрёна Тихонова
Смерть
1792