Матрёна Тихонова
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Рождение ребёнка
1755
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Бракосочетание
04.07.1757 ст.
Муж: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
05.03.1762 ст.
Сын: Конон Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1770
Сын: Антон Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
12.03.1774 ст.
Сын: Феофан Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
19.08.1780 ст.
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Смерть
Неизвестно