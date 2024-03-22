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Матрёна Тихонова

Место рождения

Троицкое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.07.1757 ст.

Муж: Иван Алексеев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.03.1762 ст.

Сын: Конон Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Антон Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.03.1774 ст.

Сын: Феофан Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.08.1780 ст.

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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