Агафья Елизарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1722
Муж: Алексей Фёдоров
Рождение ребёнка
21.09.1723 ст.
Дочь: Фекла Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Фёдоров
Рождение ребёнка
1727
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Фёдоров
Рождение ребёнка
1738
Сын: Григорий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Фёдоров
Смерть
Неизвестно