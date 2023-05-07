Агафья Елизарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Елизарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1705 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1722

Муж: Алексей Фёдоров

Рождение ребёнка
21.09.1723 ст.

Дочь: Фекла Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Фёдоров

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Фёдоров

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Григорий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Фёдоров

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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