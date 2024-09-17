Маракова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1867
Дата смертиПосле 1927
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1867
Отец: Иван Михайлович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 166
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.06.1890
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1890 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Л.1-58об | 12
Рождение ребёнка
18.03.1891
Дочь: (Маракова) Александра Андреевна
Отец ребёнка: Мараков Андрей Дмитриевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 166 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1891 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д... Показать все
Рождение ребёнка
11.10.1892
Отец ребёнка: Мараков Андрей Дмитриевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 166 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д... Показать все
Рождение ребёнка
10.08.1894
Дочь: (Маракова) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Мараков Андрей Дмитриевич
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1894 год | 27
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Дочь: (Маракова) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Мараков Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.02.1899
Отец ребёнка: Мараков Андрей Дмитриевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 166 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
10.04.1902
Сын: Мараков Василий Андреевич
Отец ребёнка: Мараков Андрей Дмитриевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 166
Рождение ребёнка
04.03.1905
Дочь: (Маракова) Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Мараков Андрей Дмитриевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 166 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1909
Дочь: (Маракова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Мараков Андрей Дмитриевич
Смерть
После 1927