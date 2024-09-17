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Маракова Мария Ивановна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1867

Дата смерти

После 1927

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1867

Отец: Иван Михайлович

Мать: (Силкина?) Апполинария Глебовна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 166
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
06.06.1890

Муж: Мараков Андрей Дмитриевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1890 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Л.1-58об | 12
Рождение ребёнка
18.03.1891

Дочь: (Маракова) Александра Андреевна

Отец ребёнка: Мараков Андрей Дмитриевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 166 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1891 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д... Показать все
Рождение ребёнка
11.10.1892

Сын: Мараков Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Мараков Андрей Дмитриевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 166 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д... Показать все
Рождение ребёнка
10.08.1894

Дочь: (Маракова) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Мараков Андрей Дмитриевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1894 год | 27
Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Дочь: (Маракова) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Мараков Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.02.1899

Сын: Мараков Кирилл Андреевич

Отец ребёнка: Мараков Андрей Дмитриевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 166 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
10.04.1902

Сын: Мараков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Мараков Андрей Дмитриевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 166
Рождение ребёнка
04.03.1905

Дочь: (Маракова) Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Мараков Андрей Дмитриевич

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 166 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1909

Дочь: (Маракова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Мараков Андрей Дмитриевич

Смерть
После 1927

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