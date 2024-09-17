Мараков Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения10.04.1902
Дата смертиПосле 1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1902
Отец: Мараков Андрей Дмитриевич
Мать: Маракова Мария Ивановна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 166
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маракова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
05.04.1926
Дочь: (Маракова) Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Маракова Мария Ивановна
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 51
Рождение ребёнка
1930
Сын: Мараков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Маракова Мария Ивановна
Смерть
После 1927