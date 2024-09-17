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Мараков Василий Андреевич

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

10.04.1902

Дата смерти

После 1927

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1902

Отец: Мараков Андрей Дмитриевич

Мать: Маракова Мария Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 166
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маракова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
05.04.1926

Дочь: (Маракова) Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Маракова Мария Ивановна

Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 51
Рождение ребёнка
1930

Сын: Мараков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Маракова Мария Ивановна

Смерть
После 1927

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