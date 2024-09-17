(Маракова) Тамара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1926
Отец: Мараков Василий Андреевич
Мать: Маракова Мария Ивановна
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 51
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно