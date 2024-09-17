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(Маракова) Тамара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1926

Отец: Мараков Василий Андреевич

Мать: Маракова Мария Ивановна

Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 51
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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