Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1811

Дата смерти

16.02.1892

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1831 г.р.

Дети

Вычислено 1861 г.р.
Вычислено 1867 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Силкина?) Апполинария Глебовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1861

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: (Силкина?) Апполинария Глебовна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 97
Рождение ребёнка
Вычислено 1867

Дочь: Маракова Мария Ивановна

Мать ребёнка: (Силкина?) Апполинария Глебовна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 166
Смерть
16.02.1892
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.111 | 2

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