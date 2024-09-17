Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1811
Дата смерти16.02.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1861
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: (Силкина?) Апполинария Глебовна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 97
Рождение ребёнка
Вычислено 1867
Дочь: Маракова Мария Ивановна
Мать ребёнка: (Силкина?) Апполинария Глебовна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 166
Смерть
16.02.1892
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.111 | 2