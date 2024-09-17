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Мараков Кирилл Андреевич

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.02.1899

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1899

Отец: Мараков Андрей Дмитриевич

Мать: Маракова Мария Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 166 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маракова Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.12.1924

Сын: Мараков Анатолий Кириллович

Мать ребёнка: Маракова Евдокия

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 51
Рождение ребёнка
06.03.1926

Дочь: (Маракова) Лидия Кирилловна

Мать ребёнка: Маракова Евдокия

Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 51
Смерть
После 1915

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