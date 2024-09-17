Мараков Кирилл Андреевич
Место рождения
Дата рождения13.02.1899
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1899
Отец: Мараков Андрей Дмитриевич
Мать: Маракова Мария Ивановна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 166 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маракова Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1924
Сын: Мараков Анатолий Кириллович
Мать ребёнка: Маракова Евдокия
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 51
Рождение ребёнка
06.03.1926
Дочь: (Маракова) Лидия Кирилловна
Мать ребёнка: Маракова Евдокия
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 51
Смерть
После 1915