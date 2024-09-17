Мараков Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения11.10.1892
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1892
Отец: Мараков Андрей Дмитриевич
Мать: Маракова Мария Ивановна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 166 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Крещение
12.10.1892
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.111 | 54
Смерть
После 1915