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Мараков Михаил Андреевич

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

11.10.1892

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1867 г.р.

Мать

Вычислено 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1892

Отец: Мараков Андрей Дмитриевич

Мать: Маракова Мария Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 166 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
12.10.1892
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.111 | 54
Смерть
После 1915

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