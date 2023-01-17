Северова (Северова) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1881
Бракосочетание
1902
Место жительства
С 1903 по 1906
Тифлис, Россия
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Михайловская Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Михайловский Сергей Иванович
Развод
1911
Бракосочетание
1911
Полтава, Украина
Бракосочетание
Около 1925
Муж: ? ?
Стрельна, Россия
Место жительства
Неизвестно
Стрельна, Россия
Место жительства
Неизвестно
Полтава, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанская Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Михайловский Сергей Иванович
Развод
Неизвестно
Смерть
Неизвестно