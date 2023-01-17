Северова (Северова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Северова (Северова) Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1881

Отец: Северов Николай Фёдорович

Мать: Северова Вера Васильевна

Бракосочетание
1902

Муж: Михайловский Сергей Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1903 по 1906
Тифлис, Россия
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Михайловская Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Михайловский Сергей Иванович

Развод
1911

Муж: Михайловский Сергей Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1911

Муж: Сыробоярский Александр Владимирович

Полтава, Украина
Бракосочетание
Около 1925

Муж: ? ?

Стрельна, Россия
Место жительства
Неизвестно
Стрельна, Россия
Место жительства
Неизвестно
Полтава, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанская Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Михайловский Сергей Иванович

Развод
Неизвестно

Муж: Сыробоярский Александр Владимирович

Смерть
Неизвестно
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