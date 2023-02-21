Михайловский Сергей Иванович
Место рожденияНежин, Россия
Дата рождения17.08.1877
Дата смерти?.06.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Образование
С 1898 по 1902
Тарту, Эстония
Образовательное учреждение: Императорский Юрьевский университет Уровень образования: Кандидат естественных наук
Бракосочетание
1902
Работа или профессия
С 1903 по 1906
Тифлис, Россия
Консерватор | Место работы: Ботанический сад Должность: Консерватор
Место жительства
С 1903 по 1906
Тифлис, Россия
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Михайловская Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Северова Елена Николаевна
Работа или профессия
С 1907 по 1914
Полтава, Украина
Инженер | Место работы: Дворянская гимназия Должность: Инженер
Развод
1911
Место жительства
Неизвестно
Полтава, Украина
Место жительства
Неизвестно
Полтава, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанская Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Северова Елена Николаевна
Смерть
?.06.1943