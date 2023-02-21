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Михайловский Сергей Иванович

Место рождения

Нежин, Россия

Дата рождения

17.08.1877

Дата смерти

?.06.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежин, Россия
Образование
С 1898 по 1902
Тарту, Эстония
Образовательное учреждение: Императорский Юрьевский университет Уровень образования: Кандидат естественных наук
Бракосочетание
1902

Жена: Северова Елена Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
С 1903 по 1906
Тифлис, Россия
Консерватор | Место работы: Ботанический сад Должность: Консерватор
Место жительства
С 1903 по 1906
Тифлис, Россия
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Михайловская Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Северова Елена Николаевна

Работа или профессия
С 1907 по 1914
Полтава, Украина
Инженер | Место работы: Дворянская гимназия Должность: Инженер
Развод
1911

Жена: Северова Елена Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Полтава, Украина
Место жительства
Неизвестно
Полтава, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанская Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Северова Елена Николаевна

Смерть
?.06.1943
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