Сыробоярский Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1889
Дата смерти30.03.1946
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1889
Бракосочетание
1911
Полтава, Украина
Бракосочетание
24.10.1921
USA
Рождение ребёнка
24.07.1922
Сын: Syro-Boyarsky Vladimir Alexander
Мать ребёнка: Syro-Boyarsky Ganna Mahrt
Эмиграция
1922
Китай
Эмиграция
1923
USA
Рождение ребёнка
24.11.1936
Сын: Syro-Boyarsky Alexander George
Мать ребёнка: Syro-Boyarsky Ganna Mahrt
Работа или профессия
Неизвестно
офицер-артиллерист
Место жительства
Неизвестно
New York, USA
Развод
Неизвестно
Смерть
30.03.1946
New York, USA