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Сыробоярский Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1889

Дата смерти

30.03.1946

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1889

Отец: Сыробоярский Владимир Александрович

Мать: Сыробоярская Мария Мартиниановна

Бракосочетание
1911

Жена: Северова Елена Николаевна

Полтава, Украина
Бракосочетание
24.10.1921

Жена: Syro-Boyarsky Ganna Mahrt

USA
Рождение ребёнка
24.07.1922

Сын: Syro-Boyarsky Vladimir Alexander

Мать ребёнка: Syro-Boyarsky Ganna Mahrt

Эмиграция
1922
Китай
Эмиграция
1923
USA
Рождение ребёнка
24.11.1936

Сын: Syro-Boyarsky Alexander George

Мать ребёнка: Syro-Boyarsky Ganna Mahrt

Работа или профессия
Неизвестно
офицер-артиллерист
Место жительства
Неизвестно
New York, USA
Развод
Неизвестно

Жена: Северова Елена Николаевна

Смерть
30.03.1946
New York, USA
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