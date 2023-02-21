Михайловская Ирина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
09.06.1932
Дочь: Тыщенко Инна Ивановна
Отец ребёнка: Ковалевский Иван
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Богомазова Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Ковалевский Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковалевский Иван
Работа или профессия
Неизвестно
доцент | Место работы: МПГУ Должность: доцент | http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/faculties/institut-biologii-i-himii/struktura/kafedryi/kafedra-botaniki/istoriya-kafedryi/
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1993