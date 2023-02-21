Михайловская Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайловская Ирина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Михайловский Сергей Иванович

Мать: Северова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
09.06.1932

Дочь: Тыщенко Инна Ивановна

Отец ребёнка: Ковалевский Иван

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Богомазова Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Ковалевский Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалевский Иван

Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
доцент | Место работы: МПГУ Должность: доцент | http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/faculties/institut-biologii-i-himii/struktura/kafedryi/kafedra-botaniki/istoriya-kafedryi/
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1993
Москва, город федерального значения Москва
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