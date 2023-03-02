Селезнев Корнелий Емельянович
мужской, родился 13.09.1854, Бердянск
умер 24.07.1886, Бердянск
ОтецСелезнев Емельян Ильич05.08.1832 г.р.
МатьСелезнева (Коренникова) Мелания Семеновна1835 г.р.
Супруги
Селезнев (Селезнева) Гликерия ТимофеевнаДо 1854 г.р.
Дети
Селезнев Алексей Корнелиевич1878 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
13.09.1854
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878
Сын: Селезнев Алексей Корнелиевич
Мать ребёнка: Селезнев (Селезнева) Гликерия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Беляева (Селезнева) Александра Корнельевна
Мать ребёнка: Селезнев (Селезнева) Гликерия Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.09.1883
Дочь: Чинцова (Селезнева) Вера Корнельевна
Мать ребёнка: Селезнев (Селезнева) Гликерия Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.02.1886
Дочь: (Селезнева) Евдокия Корнельевна
Мать ребёнка: Селезнев (Селезнева) Гликерия Тимофеевна
Смерть
24.07.1886