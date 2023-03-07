Селезнев (Селезнева) Гликерия Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Селезнев Алексей Корнелиевич
Отец ребёнка: Селезнев Корнелий Емельянович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Беляева Александра Корнельевна
Отец ребёнка: Селезнев Корнелий Емельянович
Рождение ребёнка
14.09.1883
Дочь: Чинцова Вера Корнельевна
Отец ребёнка: Селезнев Корнелий Емельянович
Рождение ребёнка
12.02.1886
Дочь: Евдокия Корнельевна
Отец ребёнка: Селезнев Корнелий Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно