Селезнева (Коренникова) Мелания Семеновна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти24.03.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1853
Рождение ребёнка
13.09.1854
Сын: Селезнев Корнелий Емельянович
Отец ребёнка: Селезнев Емельян Ильич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Селезнев Емельян Емельянович
Отец ребёнка: Селезнев Емельян Ильич
Рождение ребёнка
14.12.1858
Сын: Селезнев Даниил Емельянович
Отец ребёнка: Селезнев Емельян Ильич
Рождение ребёнка
31.07.1862
Дочь: Евдокия Емельяновна
Отец ребёнка: Селезнев Емельян Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.03.1865