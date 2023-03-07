Селезнева (Коренникова) Мелания Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Коренникова) Мелания Семеновна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1835

Дата смерти

24.03.1865

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1853

Муж: Селезнев Емельян Ильич

Рождение ребёнка
13.09.1854

Сын: Селезнев Корнелий Емельянович

Отец ребёнка: Селезнев Емельян Ильич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Селезнев Емельян Емельянович

Отец ребёнка: Селезнев Емельян Ильич

Рождение ребёнка
14.12.1858

Сын: Селезнев Даниил Емельянович

Отец ребёнка: Селезнев Емельян Ильич

Рождение ребёнка
31.07.1862

Дочь: Евдокия Емельяновна

Отец ребёнка: Селезнев Емельян Ильич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.03.1865
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