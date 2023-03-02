Чинцова (Селезнева) Вера Корнельевна
Место рождения
Дата рождения14.09.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1883
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1909
Дочь: (Чинцова) Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Чинцов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
05.09.1911
Дочь: (Чинцова) Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Чинцов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
17.06.1917
Сын: Чинцов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Чинцов Михаил Николаевич