Чинцова (Селезнева) Вера Корнельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чинцова (Селезнева) Вера Корнельевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

14.09.1883

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1883

Отец: Селезнев Корнелий Емельянович

Мать: Селезнев (Селезнева) Гликерия Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чинцов Михаил Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1909

Дочь: (Чинцова) Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Чинцов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
05.09.1911

Дочь: (Чинцова) Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Чинцов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
17.06.1917

Сын: Чинцов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Чинцов Михаил Николаевич

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