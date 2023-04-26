Ерофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Иван Ильич
Мать: Агафья Евстигнеевна
Бракосочетание
24.01.1872
Жена: Мария Ильинична
Рождение ребёнка
03.01.1873
Дочь: Домника Ерофеевна
Мать ребёнка: Мария Ильинична
Рождение ребёнка
04.08.1881
Сын: Евдоким Ерофеевич
Мать ребёнка: Мария Ильинична
Рождение ребёнка
07.07.1887
Дочь: Марфа Ерофеевна
Мать ребёнка: Мария Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихон Ерофеевич
Мать ребёнка: Мария Ильинична
Смерть
Неизвестно