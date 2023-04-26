Ерофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Иван Ильич

Мать: Агафья Евстигнеевна

Бракосочетание
24.01.1872

Жена: Мария Ильинична

Рождение ребёнка
03.01.1873

Дочь: Домника Ерофеевна

Мать ребёнка: Мария Ильинична

Рождение ребёнка
04.08.1881

Сын: Евдоким Ерофеевич

Мать ребёнка: Мария Ильинична

Рождение ребёнка
07.07.1887

Дочь: Марфа Ерофеевна

Мать ребёнка: Мария Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихон Ерофеевич

Мать ребёнка: Мария Ильинична

Смерть
Неизвестно
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