Агафья Евстигнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья Евстигнеевна

Агафья Евстигнеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Антон Иванович Аким Иванович

Отец ребёнка: Иван Ильич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Ерофей Иванович

Отец ребёнка: Иван Ильич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Никита Иванович

Отец ребёнка: Иван Ильич

Смерть
Неизвестно
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