Агафья Евстигнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Антон Иванович Аким Иванович
Отец ребёнка: Иван Ильич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Ерофей Иванович
Отец ребёнка: Иван Ильич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Никита Иванович
Отец ребёнка: Иван Ильич
Смерть
Неизвестно