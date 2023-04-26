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Антон Иванович Аким Иванович
Антон Иванович Аким Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1850
Дата смерти
1850
Пол
Мужской
Отец
Иван Ильич
1820 г.р.
Мать
Агафья Евстигнеевна
1824 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец:
Иван Ильич
Мать:
Агафья Евстигнеевна
Смерть
1850
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