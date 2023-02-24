Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

21.05.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Илья Максимович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1850

Сын: Антон Иванович Аким Иванович

Мать ребёнка: Агафья Евстигнеевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Ерофей Иванович

Мать ребёнка: Агафья Евстигнеевна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Никита Иванович

Мать ребёнка: Агафья Евстигнеевна

Смерть
21.05.1880
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