Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти21.05.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Илья Максимович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1850
Сын: Антон Иванович Аким Иванович
Мать ребёнка: Агафья Евстигнеевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Ерофей Иванович
Мать ребёнка: Агафья Евстигнеевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Никита Иванович
Мать ребёнка: Агафья Евстигнеевна
Смерть
21.05.1880